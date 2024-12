ÇATSANDER Başkanvekili ve Dokumacılar Odası Başkanı Aydın Çitil ve ÇATSANDER Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından düzenlenen BESOB ile BESKOOP’un da taraf olduğu toplantıya katılarak yaşadıkları dramı anlattı.

ÇATSANDER Başkanvekili ve Dokumacılar Odası Başkanı Aydın Çitil, “Nefesimiz yettiği kadarıyla konuyu her platformda anlatmaya derdimize çare bulmaya çalışıyoruz. Çataltepe için iktidarın biz esnafa çözüm noktasında verdiği ağır sözler var. Biz bunun gerçekleşmesini istiyoruz. TOKİ bu işten çekildikten hemen sonra gerçekleşen hukuki anlamda atılan yolların hemen hemen tamamında usule uygun olmayan bazı durumlar var. Biz o nedenle esnafı yönlendirerek hukuk yoluna başvurduk. Çataltepe’de düğümlenen sorunları çözmek 22 yıllık iktidarın boynunun borcudur. Biz bunun için buradayız” dedi.

Çataltepe biz olmadan çözülemez

Çataltepe sanayi sorununda adım adım müjdeye yaklaştıklarını söyleyen Çitil, “Şunu açıkça ifade ettik bizlere bu mağduriyeti yaşatanlar BESOB ve yönetimidir aynı suda iki kere yıkanmak gibi bir şey olacak gelecekte ikinci bir kooperatifi kurulmayacağının ve bu işin mutlu sonla biteceğinin garantisi BESOB mu olacak? Bu yasal olmayan devirleri yapanlar o makamlarda oturacak ve yaptıkları bu usulsüzlüğün cezasını çekmeyecekler mi? ÇATSANDER üyeleri bugüne kadar buradan yatırdıkları paralarını, değerlendirme olsa bile, almanın değil arazi bedellerini kamulaştırma bedellerini alt yapı bedellerini ödeyip hak sahibi oldukları iş yerlerini almanın gayreti içindedirler. Bizler bu konuda kesinlikle herkesin yerlerini almasını ve Bursa esnafının şehir içinden kurtulmasını istiyoruz. Konunun tekrar TOKİ ye veya devletimizin öngördüğü güvenilir ve denetlenebilir bir kuruma verilmesi en büyük temennimizdir. Nihayetinde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan beyin gayretleriyle 7 Kasım’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığında makamında bakan Murat Kurum ile yapılan toplantıdan sonra 12 Aralık Perşembe günü Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında Bursa valilik binasında yapılan bu toplantıda Çataltepe konusunda çözüme adım adım yaklaşıldığının bir müjdesi gibidir. Herkesin hakkaniyetle hakkını alabileceği bir çözümün bu çalışmalar neticesinde oluşacaktır. Biz ÇATSANDER üyeleri olarak davamıza sahip çıkalım ve hak bildiğimiz yolda kimsenin zerre kadar hakkına girmeden haksızlık yapanın yanına bırakmayacak şekilde yasal olarak her şeyi yaparak yolumuza devam edelim. Bizim beklentimiz bariz bir şekilde muhatapları tarafından bile savunulamayacak haldeki BESOB eliyle BESKOOP adındaki uyduruk bir kooperatife devir hikayesi devlet makamı olan kayyum TMSF gibi makamlarca incelenip mağduriyete yol açan kişiler hakkında konu ile alakalı 3 milyon metrekare arazinin yetki ve usullere göre yapılıp yapılmadığı açığa çıkmalıdır. 16 yıldır süren bu sıkıntılı durumun açıklığa kavuşması konun mağdurlarını ve yakinen takip eden kamuoyunun vicdanını rahatlatacaktır. Devletimize güveniyoruz. Toplantıyı düzenleyen Vali Erol Ayyıldız ve büyük gayretler sarf eden Davut Gürkan beyler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çataltepe mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz

Toplantı sürecini değerlendiren ÇATSANDER Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş, ” Bursa Valiliğinde yapılan toplantıya vali Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret Sanayı Odası Başkanı İbrahim Burkay, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB Genel Sekreteri Rafiz Vatansever, sahada adını ve kendisini göremediğimiz BESOB Danışma Kurulu Üyesi Emir Engin, BESKOOP Başkanı Erol Köse ile danışmanları ve ÇATSANDER adına Aydın Çitil ve Mehmet Kuş olarak bizler katıldık. Başkan Gürkan 2008 yılından başlayarak gelinen bu noktayı kısaca özetledikten sonra vali Ayyıldız, herkese söz hakkı vererek konuşmalarımızı dinledi. Yaşanan bu süreçte Bursa esnafının mağdur olduğunu yıllar geçmesine rağmen bu durumun çözülemediğini üstüne üstelik parasının büyük kısmını ödediği altyapısı hemen hemen bitmiş yerlerinin yok pahasına BESKOOP adıyla kurulan kooperatife BESOB tarafından verildiğini, ek 7 nolu protokol ile yapılan bu devirin yasalara uygun olmadığını BESOB un devir yetkisi ve genel kurul kararı olmadığını bu kararların daha sonra kılıfına uydurulduğunu anlatıldı. Bu devir işleminin geçerliliği ve yasal olmadığını belirterek 3159 Bursa esnafının bu mağduriyeti yaşamasına sebebiyet verildiğini belirttik. Davut Gürkan esnafın mağdur edildiğini ve bu durumun bir an evvel uzlaşı ile düzeltilip zamanında para ödeyen herkesin ödediği parasının karşılığının gerçek değeri belirlenip ona göre hakkaniyetli bir şekilde çözüme ulaşılması gerektiğinin altını çizerek çözümün geciktirilmemesini ve gerekli çalışmaların yapılmasını durumun yasal görünüp adil ve hakkaniyetli olmadığını belirtti. İbrahim Burkay ise konunun bu konuda uzman bağımsız profesyonel kuruluşlar tarafından değerlendirilerek bir iş modeli geliştirilmesi hakkaniyetli ve adil bir şekilde en kısa zamanda çözüm olması için gerekli adımların atılması için BTSO un yaptığı projeleri örnek göstererek gerekenlerin yapılması konusunda yardımcı olabileceklerini belirtti. Tabii ki, BESKOOP her zamanki gibi her şeyin doğru yapıldığını ve süreç bu şekilde ilerlerse yeni üye kaybı ve üye aidatı ödememe gibi zorluklarla karşılaşacağını projenin değer kaybına uğrayacağını belirtti. Vali Ayyıldız bu konuda bir çalışma yapılacağını para ödeyen herkesin burada hak sahibi olduğunu ve çözüm konusunda ödediğinin karşılığını isterse bugünkü rayiç bedelle ya da karşılığında değerlendirme sonrası farkını ödeyerek arsasını alabileceğini projenin asıl sahibinin BESOB olduğunu ve BESOB un bu projeye sahip çıkarak nihayete erdirebileceği bir projenin üstünde çalışılması gerektiğini ifade etti. Toplantının gerçekleştirilerek gerçekleri gün ışığına çıkmasını sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ederiz. ÇATSANDER bugüne kadar olduğu gibi yarınlarda da hak mücadelesini sürdürecektir. Bizim temennimiz yarım kalan projenin TOKİ tarafından sağlıklı bir şekilde bitirilmesidir” dedi.

