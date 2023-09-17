İki katlı evin çatısında çıkan yangın 7 eve daha sirayet etti. Bazı evler kullanılamaz hale gelirken, yakın zamanda düğünü olacak genç kızın da çeyizinin küle döndüğü öğrenildi.

Olay, Gültepe Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin çatısında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 7 eve daha sirayet etti. Vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. 8 evde birden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında bazı evlerde büyük çaplı hasar oluşarak, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yakın zamanda düğünü olacak genç kızın çeyizinin de küle döndüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.