İstanbul Bahçelievler'de bir otelde konaklayan 28 yaşındaki Yonca Kölge'nin odada bıçaklanmış halde cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otele beraber geldiği öğrenilen Salih B.'nin daha sonra otelden tek başına ayrıldığı öğrenilirken cezaevinden izinli olarak çıkan şüpheli Salih B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak 3. Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında Yonca Kölge, Salih B., ile birlikte otele giriş yaptı. Odalarına yerleştikten sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Ailesi tarafından kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Yonca Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu.

Yonca Kölge'nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit etti. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından, Yonca Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve daha sonra tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, Salih B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Salih B., ile Yonca Kölge'nin evli oldukları ve 3 yıl önce boşandıkları, Salih B.'nin ise cezaevine izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

