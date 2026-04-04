İstanbul Bahçelievler'de otel odasında bıçaklanmış halde ölü bulunan 28 yaşındaki kadının cenazesi, yapılan incelemeler sonrası cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kadının otele beraber geldiği ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen eski eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak 3. Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında Yonca Kölge (28), Salih B. ile birlikte otele giriş yaptı. Odaya yerleştikten sonra Salih B., saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Genç kadından haber almayan ailesi ise polisi aradı. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, Yonca Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Otele gelen polis ve sağlık ekipleri, otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu. Yonca Kölge'nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit etti. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından Kölge'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve daha sonra tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B.'nin 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, cezaevinden izinli olarak çıkan Salih B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Salih B. ile Yonca Kölge'nin evli oldukları ve 3 yıl önce boşandıkları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.