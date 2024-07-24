Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele edecek olan Çayırova Belediyesi, yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye başladı.KOCAELİ (İGFA) - İki yıl üst üste şampiyonluk yaşayarak geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve TBL’deki ilk sezonunda süper lig için Play-Off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Sadece ilçeye değil, bölge halkına da basketbolu sevdiren ve yeni sezonda da dolu tribünler önünde Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne çıkmak için mücadele edecek Çayırova Belediyesi, takımı baş antrenör Engin Gençoğlu’na emanet etti. Geçtiğimiz sezon Ayos Antalyaspor’la TB2L’de şampiyonluk yaşayan ve kariyerinde Fethiye Belediyespor ile Konyaspor’u Süper Lig’e çıkaran Gençoğlu, bu yıl da Çayırova Belediyesi’nin başarısı için ter dökecek.

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Başantrenör için Engin Gençoğlu’yla anlaşan Çayırova Belediyesi’nde yeni sezon için kadro da şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Çayırova Belediyesi forması giyen ve kariyerinde iki TBL şampiyonluğu bulunan Diante Watkins’le sözleşme yenilenirken, geçtiğimiz sezonun TBL şampiyonu Semt77 Yalovaspor’dan da Ali Efe Barış’la sözleşme imzalandı. Bununla birlikte geçtiğimiz sezon Ayos Antalyaspor’la TB2L’de şampiyonluk yaşamış Oğuzhan Kızıl da yeni sezonda Çayırova Belediyesi forması giyecek.