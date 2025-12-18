Tekirdağ’da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle özellikle ana arterler, kavşaklar ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesinde sisin erken saatlerde etkisini artırmasıyla birlikte trafikte aksamalar meydana geldi. Bazı sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de görüş mesafesinin ciddi oranda azalması araç sürücülerini olumsuz etkiledi.

Polis ekipleri, yoğun sis sebebiyle trafikte denetimlerini artırarak sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler, hızların düşürülmesi, takip mesafesinin korunması ve araç farlarının mutlaka açık tutulması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 6 derece olarak ölçüldüğü Süleymanpaşa’da, sis günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmeye başladı.