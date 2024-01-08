Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da projelendirdiği millet bahçesinde sona yaklaşıyor. Yüzde 80’i tamamlanan proje vatandaşların buluşma noktası olacak.

Çayırova Millet Bahçesi; spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, geniş piknik alanları, mescit ve kafeterya gibi bölümleriyle her yaşa hitap edebilecek alan olacak. Böylece vatandaşlar, Akse Mahallesi’ne inşa edilen millet bahçesinde huzurlu zaman geçirerek, sosyalleşme imkanı bulacak.

Çayırova Millet Bahçesi projesinin ilerleme seviyesinde yüzde 80’e ulaşıldı. Kıraathane ve kafeterya binası ile spor tesisi, tuvalet, büfe ve dış cephenin montajına devam eden ekipler, kıraathane binasının camlarını monte etti. Doğramaların montaj işleminin devam ettiği projede yürüyüş yollarının betonu atılırken, bisiklet yollarının yapımına ise devam ediliyor.

Piknik alanı çevresi yolların taş yapımı ile alan çevresi duvarların sıvalarına devam eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şu an toprak tesviyesi ve çim serim işine başladı. Bir yandan farklı türlerde bin 500 yeni ağacın dikiminin devam edildiği projede diğer imalatlar da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Çayırova’nın çehresini değiştirecek projede, 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.