Çayırova ilçesinde 70 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, yansıma havuzları, kafeler ve kütüphane bulunan millet bahçesinde sona geliniyor. Farklı türden bin 500 ağacı barındıran Millet Bahçesi’nde Çayırovalılar adeta doğa ile iç içe olacak.

Daha önce Çayırova’ya 33 bin metrekare büyüklüğünde dev bir park kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akse Mahallesi’nde inşa ettiği Millet Bahçesi ile Çayırovalıların daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkân sağlayacak. Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, kütüphanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak.

Büyükşehir, Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşları yapıyor. Yürüyüş yollarının boyamasını yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri şu an çevre duvarlarının korkuluklarını inşa ediyor. İş kapsamında meyve bahçesinin yolunu yaparak bitki dikimine devam eden ekipler önümüzdeki günlerde piknik masası ve bankların montajını yapacak. Kamelya konulacak yerlerin hazırlığının tamamlandığı projede son olarak giriş kapısı ve tabelaların montajı yapıldı.

Çayırova’ya yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi, 7’den 70’e herkese hitap edecek. Projede 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları bulunuyor.