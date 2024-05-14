Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlarda bakım, budama ve ot biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanlarda bakım, budama ve ot biçme çalışmaları gerçekleştiriyor. Belirlenen program çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, Çayırova’daki yeşil alanların bakımlarını yapıyor. Yaklaşan yaz ayları öncesinde kaldırımlarda ve boş arazilerde uzayan otların biçimini gerçekleştiren ekipler, bu sayede Çayırovalıların daha konforlu bir şekilde yaz aylarını geçirmesini sağlıyor. İlçedeki ağaçlarda da bakım yapan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Fatih Caddesi’nde yer alan palmiye ağaçlarında budama gerçekleştirdi. Yapılan bu işlemle birlikte uzayan palmiye dalları yaz mevsimi öncesinde daha da biçimlendirilirken, hem esnafların hem de Çayırovalı ilçe sakinlerinin talepleri karşılanmış oldu. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz ayları boyunca bakım çalışmalarına devam edeceklerini belirtirken, gelen talepler ve belirlenen program çerçevesince ilçedeki yeşil alanlarda konforu artırmayı amaçlıyor.