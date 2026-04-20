BAL 5. Grup 23.haftasında dün Söğüt İlçe Stadı'nda Söğütspor, 2 Eylül İnönü Belediyespor'u konuk etti. Güzel havada yoğun bir taraftar desteğini arkasına alarak maça iyi başlayan Söğütspor. ilk dakikalarda rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk yarı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca 0-0'lık skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısına kötü başlayan 2 Eylül İnönü Belediyespor, 61 ve 70'inci dakikalarda gördüğü 2 kırmızı kartla sahada 9 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Söğütspor tek kale ataklarına devam ederken, maçın 90+4'üncü dakikasında gelişen bir 2 Eylül İnönü Belediyespor atağında Ömer Faruk Söyler topu filelere gönderdi. Bu golden sonra büyük sevinç yaşana 2 Eylül İnönü Belediyespor, maçı da 1-0 kazanarak önemli bir 3 puan kazandı. Ligin bitmesine 2 hafta kala Söğütspor bu mağlubiyetle 13 takımlı grupta 26 puanla 10'uncu sıra olan düşme hattın haftayı tamamladı. 2 Eylül İnönü Belediyespor ise aldığı 3 puanla 31 puana yükselerek, haftayı 9'uncu sırada bitirdi. Söğütspor'u ligde 11'inci sırada 24 puanlı Tavşanlı Belediye, 14 puanlı Yalovaspor ve 3 puanlı Mes Yapı Bozanspor takip etti.

Öte yandan Söğütsdpor ligin 24'üncü haftasında grupta play-off şansı kovalayan Beytepe Metespor'a konuk olacak.