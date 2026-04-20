Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde öğle saatlerinde yükselen dumanlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Muradiye Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan eski koltuklar, kısa sürede dev alevlere dönüştü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; açık alanda bir anda parlayan alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Koltuklardan çıkan siyah yoğun dumanlar ilçenin pek çok noktasından görülebilirken, yangının yerleşim yerlerine ve hemen yakındaki binalara çok yakın bir noktada olması paniği artırdı.

Koltukların alev alev yanmasıyla çevreye yayılan sıcaklık ve kıvılcımlar, 'yangın binalara sıçrar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Şans eseri alevler çevredeki ağaçlık alanlara veya evlere sirayet etmeden koltuklar tamamen küle dönüştü. Yangın sonrası arsa üzerinde simsiyah bir tabaka kalırken, mahalle sakinleri boş arazilere yanıcı madde bırakılmaması ve ateş yakılmaması konusunda yetkililerin önlem almasını bekliyor.