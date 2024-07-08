Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde boş arazilerde uzayan ve ilçe sakinlerini rahatsız eden yabani otların temizliklerini gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle beraber başlattıkları yabani ot temizlik çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelindeki boş araziler, parklar, kavşak ile refüj alanları olmak üzere, yol ve kaldırımlarda da sürdürülen yabani ot biçim çalışmalarıyla birlikte ilçe sakinlerinin çevre konforu da artırılmış oluyor. Günün erken saatlerinde gruplar halinde çalışmaya başlayan ekipler, ilçedeki tüm mahallelerde sokak sokak yabani ot temizliği yapıyor. Yapılan yabani ot temizliği ile birlikte, ilçe sakinlerinin çevre konforu artırılırken, yaz aylarında vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan olan sinek ve haşere oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor.