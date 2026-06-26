İnegöl’de sağlık alanındaki yatırımlar devam ediyor. Bursa Valiliği’nde gerçekleştirilen protokol imza töreniyle, Kemalpaşa Mahallesi’nde yapılacak Şule-Talha Timur Han Aile Sağlığı Merkezi için ilk adım atıldı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile hayırsever Talha Timur Han arasında imzalanan protokol törenine; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak katıldı.

5 HEKİMLİ ASM İNŞA EDİLECEK

Kemalpaşa Mahallesi Soyak Sokak’ta bulunan park alanında inşa edilecek Şule-Talha Timur Han Aile Sağlığı Merkezi için İnegöl Belediyesi tarafından 300 metrekarelik alan tahsis edildi. Mevcut alanın bir bölümünde yapılacak merkezde 5 aile hekimliği birimi yer alacak. Yeni Aile Sağlığı Merkezi ile bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesi artırılarak vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırılmış olacak.

İNEGÖL’DE AİLE HEKİMİ BAŞINA DÜŞEN NÜFUS AZALIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı için aile hekimliği birimi başına düşen hedef nüfus 2 bin 650 kişi olarak belirlenirken, İnegöl’de son yıllarda Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar neticesinde aile hekimi başına düşen kişi sayısı 4 binlerden 3 bin seviyelerine kadar geriledi. Yapımı devam eden ve planlanan yeni sağlık yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte bu rakamın 2 bin 500 seviyelerine düşürülmesi hedefleniyor.

İNEGÖL’E 19 YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Devlet, belediye ve hayırsever iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında İnegöl’e son dönemde tamamlanan, yapımı devam eden ve planlananlarla birlikte toplam 19 yeni aile sağlığı merkezi kazandırılıyor. Bu kapsamda 6 aile sağlığı merkezinin yapımı tamamlanırken, 5 merkezin inşaatı devam ediyor. Ayrıca 5 proje ruhsat aşamasında bulunurken, 3 yeni aile sağlığı merkezi için de planlama çalışmaları sürdürülüyor.