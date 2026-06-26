Türkiye’de enerji ve altyapı hizmetlerinde dijital dönüşüm için yeni bir adım atılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), milyonlarca aboneyi ilgilendiren kapsamlı bir dijital altyapı sistemi üzerinde çalışma yürüttüğü öğrenildi. Proje kapsamında elektrik, su ve doğalgaz tüketim verilerinin tek bir merkezde toplanarak entegre şekilde takip edilmesi planlanıyor.

Elektrik sayaçları ortak altyapının merkezi olacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, EPDK uzmanları tarafından sürdürülen çalışmalarda mevcut elektrik sayaçlarının, ilerleyen süreçte su ve doğalgaz tüketim verilerinin de dahil edileceği ortak dijital sistemin ana unsuru haline getirilmesi hedefleniyor.

Mevzuat ve teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanmasının ardından su ve doğalgaz sayaçlarından alınan verilerin de akıllı elektrik sayaçları aracılığıyla okunabilmesi öngörülüyor.

Hayata geçirilmesi planlanan Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile farklı marka sayaçlar, modemler ve haberleşme yazılımlarının ortak bir protokol üzerinden çalışması sağlanacak.

Tüm tüketim bilgileri tek uygulamada toplanacak

Yeni sistemin devreye alınmasıyla vatandaşların işlemlerinde de kolaylık sağlanacak. Aboneler, elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini ayrı kurumlara ya da farklı mobil uygulamalara ihtiyaç duymadan tek bir uygulama üzerinden takip edebilecek.

Yeni sistemin kullanıcılara sunacağı başlıca avantajlar şunlar olacak:

Tüketim miktarlarının tek ekrandan anlık olarak takip edilebilmesi.

Geçmiş dönem faturalarının ve kullanım verilerinin kolayca karşılaştırılabilmesi. Dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığının ortadan kalkmasıyla operasyonel maliyetlerin düşürülmesi.

Sistemin kurulum aşamasında, özellikle kırsal bölgelerdeki coğrafi ve teknolojik kısıtlamalar da göz önünde bulunduruluyor. Uzmanlar, projenin ilk etabında kırsal alanlarda bazı iletişim zorlukları yaşanabileceğine dikkat çekerek, bu bölgeler için "hibrit" bir haberleşme yapısının kurgulandığını belirtiyor.

Bu çerçevede, elektrik hatları üzerinden veri aktarımına imkân tanıyan teknolojiler ile radyo frekansı tabanlı haberleşme sistemlerinin birlikte kullanılması hedefleniyor. Sistemin ülke genelinde sorunsuz ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için yeni nesil iletişim altyapılarına yönelik AR-GE çalışmalarının sürdüğü belirtildi.