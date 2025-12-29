Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda 354 madalya ve 14 kupa elde etti.

Çayırova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Spor Kulübü, 2025 yılı başarı istatistiklerini paylaştı. Buna göre, yıl boyunca farklı branşlarda mücadele eden sporcular; karatede 20 altın, 10 gümüş, 26 bronz, kick boksta 34 altın, 21 gümüş, 38 bronz ve 1 kupa, cimnastikte 15 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 4 kupa kazandı.

Başarı grafiğini diğer branşlarda da sürdüren kulüp, futbolda 4, voleybolda 1 kupa, halk oyunlarında 60 altın ve 4 kupa, yüzmede 40 altın, 32 gümüş ve 17 bronz, atletizmde ise 10 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalyanın sahibi oldu. Kulüp yetkilileri, elde edilen başarıların 2026 yılında da artarak devam etmesini hedeflediklerini belirtti.