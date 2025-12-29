Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede, Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe'de, meteorolojik uyarıların ardından başlayan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü. Özellikle Kuzuyayla Zirvesi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 60 santimetreyi bulurken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Hava sıcaklığının 0 ile -10 derece arasında ölçüldüğü Kartepe, vatandaşların da uğrak noktası oldu. Kayak ve kızak yapmak için şehir içi ve şehir dışından gelen çok sayıda kişi beyaza bürünen doğanın tadını doyasıya yaşadı.

'Köpeğimizi kar ile tanıştırmaya geldik'

Vatandaşlar, karı gördükleri için çok mutlu olduklarını, aileleri ile güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi. Vatandaşlardan Eylül Yılmaz, 'Kartepe çok güzel ve şuanda çok fazla kar yağıyor. Memnunuz' dedi.

Köpeği ile birlikte İzmit'ten Kartepe'ye gelen Mustafa Kemal, 'Köpeğimizi kar ile tanıştırmaya geldik. Çok mutluyuz. Oyunlar oynadık' diye konuştu. Meral Kemal ise 'Köpeğimizi karla tanıştırmak için geldik. Kar yağdığı için çok mutluyuz. Aralık ayına sıcak girmiştik, karı beklemiyorduk. Kurak bir sene geçirdik, inşallah güzel bir sene olur' ifadelerini kullandı.

Eşi ile birlikte İstanbul'dan gelen Sümeyra Tatlı, 'Kartepe'ye ilk kez geliyoruz. Çok keyifli bir an. Eğlence için geldik, iki gün kaldık. Bugün geri döneceğiz. İstanbul'da karı göremeyince buraya geldik' şeklinde konuştu.

Mustafa Tatlı ise 'Mersinliyim, kara özlem duyuyoruz, bu sebeple karı çok seviyorum' dedi.

Ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürüyor

Öte yandan, kar yağışının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde don riskine dikkat çekilirken, sürücülere kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları, Kartepe güzergahını kullanacakların ise mutlaka zincir bulundurmaları gerektiği hatırlatılıyor.