Çayırova’da ilçe sakinlerinin rahat bir ortamda spor yapabilmeleri için kazandırılan Akse Huzur Parkı’na modern basketbol sahası kazandırıldı.

Vatandaşların huzurla spor yapabileceği bir park haline gelen Akse Huzur Parkı’nda çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak basketbol sahasını da tamamlayarak, Çayırovalıların hizmetine açtı.

14mX24m ebadında inşa edilen basketbol sahası, yenilenen banklar ve kamelyalarla beraber, vatandaşların huzurla vakit geçirip spor yapabileceği bir park haline gelen Akse Huzur Parkı’ndan en çok çocuklar ve gençler memnun.