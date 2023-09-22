Spor kenti Çayırova’ya karateden 8 madalya geldi. Dün Bursa’da gerçekleştirilen İller Arası Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda Çayırova Belediyesi sporcuları adından başarıyla söz ettirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla, ‘Spor Kenti’ kimliği kazandıran ve ülke çapında adından sıkça söz ettiren Çayırova Belediyesi, bu kez de tatamiye damga vurdu.

Bursa’da gerçekleştirilen İller Arası Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, aldıkları 8 madalyayla büyük bir başarıya imza attı. 26 il, 57 kulüp ve 815 sporcunun katıldığı turnuvada Çayırova Belediyesi Eğitim ve spor Kulübü sporcuları biri altın, biri gümüş ve altısı bronz olmak üzere toplamda sekiz madalyayı boyunlarına taktı.

BİRÇOK KATEGORİDE KÜRSÜ GELDİ

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları arasında 2014 doğumlu Erkekler 45 Kg’da Toprak Kahrıman şampiyon olurken, 2014 doğumlu Erkekler 45+ Kg’da Taha Eymen Şahin ikinci oldu. Bununla birlikte 2015 doğumlu kızlar 37 Kg’da Feyza Yıldız, 2015 doğumlu kızlar 34 Kg’da Meymüne Nur Özgül, 2014 Doğumlu Erkekler 35 Kg’da Cihangir Kıvrak, 2013 Kızlar 30 Kg’da Damla Ada Gürsu, 2011 doğumlu Erkekler 47 Kg’da Murat Efe Özdemir ve 2011 doğumlu Erkekler 52+ Kg’da İbrahim Enes üçüncü oldu.