İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve ismi Galatasaray ile sık sık anılan yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılı camiaya dair geçmişte yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu. Çalhanoğlu, o dönem Galatasaray taraftarlarına hitaben yaptığı konuşmada, mevcut kontrat durumu nedeniyle kısa vadede transferin mümkün olmadığını belirtmiş ancak ilerisi için umut dolu mesajlar vermişti. “Bu sene ve sonraki sene Galatasaray’a gidemem, çünkü kontratım var ama ondan sonrası için ümitlenebilirler. UltrAslan’dan çok arkadaşlarım var, onlar sevinir şimdi” ifadelerini kullanan milli futbolcunun sözleri, transfer söylentilerinin yoğunlaştığı bu günlerde yeniden gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Adının Galatasaray ile anılması sarı-kırmızılı taraftarların ilgisini artırırken, Çalhanoğlu’nun geçmişteki bu açıklamaları heyecanı daha da körükledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi