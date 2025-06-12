Sezona Leroy Sane hamlesiyle damga vuran sarı-kırmızılılar, şimdi de gözünü orta sahaya çevirdi. Hedefteki isim, Manchester City’nin deneyimli yıldızı İlkay Gündoğan. Yönetim, bu büyük transferi bitirebilmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük yıldızlarla donatmak isteyen Galatasaray, İlkay Gündoğan için temaslara hız verdi. Transfer listesinde ilk sıraya yerleşen 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif sunuldu ve gelen bilgilere göre İlkay, Galatasaray'da futbolu noktalama fikrine sıcak bakıyor. Cimbom, yıldız isme yıllık 4 ila 5 milyon euro arasında garanti ücret önerdi.

İlkay'la anlaşma sağlanması durumunda, sözleşmenin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezonluk olacağı konuşuluyor. Ailesini Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmeye çalışan tecrübeli futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı tekliflere rağmen tercihini Galatasaray’dan yana kullanmak istiyor.

İngiliz devi Manchester City ile 1 yıl daha kontratı bulunan İlkay, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna alınsa da, takımdan ayrılmak isterse kulübüyle yollarını bonservissiz ayırabileceği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise bu transferde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor.