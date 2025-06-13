Bu yeni düzenlemeyle birlikte, engelli bireylerin uzun süredir sahip olduğu bir hak fark ettirilmeden ortadan kaldırılmış oldu.

Yıllardır Uygulanan Sistem Artık Uygulanmıyor

Önceden engelli bireyler, vergi dairesinden aldıkları “vergi indirimi belgesi” ile yaş şartı aranmaksızın erken emekli olabiliyordu. Bu sistemde, 15 ila 20 yıl arasında sigortalılık süresi ve 3600 ile 4400 gün arasında prim yeterli kabul ediliyordu.

Ancak yeni düzenlemeyle bu belgenin geçerliliği sona erdi. SGK, vatandaşları hastanelere yönlendirerek, emeklilik kararını kendi sağlık kurullarının yapacağı değerlendirmeye göre veriyor.

Engel Oranları ve Prim Şartları Artırıldı

Yeni düzenleme yalnızca süreci değil, aynı zamanda koşulları da daha ağır hale getirdi. Artık engel oranına göre belirlenen yeni sigortalılık süresi ve prim günü şartları şu şekilde:

%40–49 engel oranı için: 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü

%50–59 engel oranı için: 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü

Öne çıkan bir diğer önemli nokta ise, en az %40 oranındaki engellilik durumunun tek bir hastalıktan kaynaklanmasının zorunlu hale gelmesi. Bu da birden fazla sağlık sorunu yaşayan bireyler için emeklilik sürecini daha karmaşık ve zahmetli bir hale getiriyor.

Ani ve Sessiz Bir Değişiklik

Erdursun’a göre, bu düzenleme kamuoyuna duyurulmadan hayata geçirildi. Anayasa Mahkemesi’ne taşınan karar, çok sayıda vatandaşın hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. “Bu sistem değişikliği, geçmişte vergi indirimiyle hak kazananları da kapsam dışında bırakıyor,” diyen Erdursun, yeni uygulamanın hem adil olmadığını hem de ciddi mağduriyet yarattığını savundu.