Türkiye’nin en güçlü seslerinden ve en önemli müzisyenlerinden Fatih Erkoç ile ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, birlikte hayata geçirdikleri caz projesi ile 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde müzikseverlerle buluştu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve Atış Grup'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde, muhteşem bir caz esintisi yaşandı.



Türkiye’nin en beğenilen seslerinden Fatih Erkoç ile caz piyanisti Kerem Görsev, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesini özel bir caz projesi için paylaştı. Birbirinden muhteşem eserleri, gönüllerinde taht kurduğu Bursalı hayranları için seslendiren Erkoç’un büyülü sesine, piyanosuyla Kerem Görsev eşlik etti. Müzikseverlerin de eserlere eşlik ettiği gecede, cazın büyüsü tüm Bursa’yı sardı.



Enstrümantal şovlarıyla seyirciyi kendine hayran bırakan Fatih Erkoç’un şarkıları ve Kerem Görsev’in piyano performansı, sanatseverlere benzersiz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Gecede BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, muhteşem konser için Erkoç ve Görsev’e teşekkür etti.