TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üye tam sayısının 5’te 3’lük çoğunluğuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na ziyaret gerçekleştirilmesine karar verdi.

AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin İmralı Heyeti Üyeleri Belirlendi

Komisyonda yapılan oylamada 32 evet, 3 çekimser ve 2 hayır oyu kullanıldı. Demokrat Parti, DSP ve HÜDA Par hayır oyu verirken, Yeni Yol Grubu çekimser kaldı. Heyete katılacak isimler ise DEM Parti’den Gülistan Koçyiğit, MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve AK Parti’den Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman olarak açıklandı.

Yeni Yol Grubu da İmralı Heyetine Üye Göndermeyecek

CHP, İmralı’ya partiden herhangi bir temsilci göndermeyeceklerini açıklamıştı. Bunu takiben Yeni Yol Grubu da heyete üye vermeyeceklerini duyurdu.

Yeni Yol Grubunda Kimler Var?

Yeni Yol Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi partidir. Genel başkanı eski Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'dır.