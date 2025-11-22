Programa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sedat Ökten, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (ARTKAF) başkanı Özgür Gümüş’ün yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasi parti ilçe yöneticileri ve muhtarlar katıldı. Program, geniş bir katılımla gerçekleşerek şehitlerimize duyulan saygının ortak ifadesi oldu.

Etkinliğe katılan isimler arasında, geçtiğimiz aylarda İzmir’de şehit olan İnegöllü Muhsin Aydemir’in babası İlhan Aydemir’in bulunması da ayrı bir mana kazandırdı. Şehit babası Aydemir’in acısını paylaşan katılımcılar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Dernek Başkanı Fatih Zengin, yaptığı kısa konuşmada “Şehitlik, vatan için canını feda edenlerin ulaştığı en yüce makamdır. Onlar bizim için yaşadılar, bizim için şehit oldular” diyerek şehitliğin anlam ve önemine vurgu yaptı.

Program sonunda misafirlere Şavşat yöresine özgü geleneksel lezzetlerden “pişi” ikram edildi. Çay eşliğinde sunulan bu yöresel tat, katılımcılara hem manevi hem de kültürel bir birliktelik yaşattı.

İnegöl Şavşatlılar Derneği’nin düzenlediği bu anlamlı program, siyasi parti ve yöre farkı gözetmeksizin tüm kesimlerin bir araya gelerek şehitlerimizi anması açısından önemli bir örnek teşkil etti. Katılımcılar, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hatırasını yaşatmanın ve ailelerine sahip çıkmanın milli bir görev olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.