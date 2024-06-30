Çekmeköy’de kiraz festivali heyecanı yıllar sonra yeniden yaşandı. Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği Reşadiye Kiraz Festivali binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Festivalde vatandaşlar birbirinden renkli etkinlikler doyasıya eğlendi.

Çekmeköy’ün sevilen organizasyonu ‘Reşadiye Kiraz Festivali’ 13 yılın ardından yeniden düzenlendi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in ilçenin unutulan değerlerini gün yüzüne çıkartmak için başlattığı çalışmalar kapsamında yeniden düzenlenen festivalde vatandaşlara 2 ton kiraz ikram edildi. Reşadiye Mesire Alanı’nda düzenlenen kiraz festivali; Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Festivalde doyasıya eğlence

7’den 70’e binlerce Çekmeköylü’nün katıldığı festivalde aileler piknik yaparken çocuklarda palyaço ve sihirbaz gösteri ile doyasıya eğlendi. Ayrıca festivalde, kiraz temalı; tişört boyama atölyesi, ahşap biblo yapımı atölyesi, kupa boyama atölyesi, çerçeve boyama atölyesi, şapka boyama atölyesi, mozaik atölyesi ve ahşap sepet yapım atölyesi ile vatandaşlar kiraz tadından bir hafta sonu geçirdi. Pop sanatçısı Ferat Şimşek ve Türk halk müziği sanatçısı Lütfü Güner’de festivalde sevilen şarkılarını seslendirdi. Gün boyu süren etkinlikler ile vatandaşlar özlemlerini duydukları kiraz festivalinin doyasıya tadını çıkarttı.

"Reşadiye’miz de kirazla anılan bir mahallemiz"

Reşadiye Kiraz Festivali’nde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bazı mahalleler, bazı yöreler kendi ürünleriyle, şahsiyetleriyle, coğrafyalarının güzelliğiyle anılıyor. Reşadiye’miz de kirazıyla anılan bir mahallemiz. En son 13 yıl önce yapılmış ama unutulmuş bir festival. Yapmak bize nasip oldu. Mühim olan yörenin, toplumun ihtiyaçlarını gidermek. Onun arz ve isteklerine cevap vermek. Yani halkın yanında durup halka hizmet etmek. Halktan gelen talepler vardı bu etkinlikle ilgili. Biz de bu etkinliği düzenledik. Toplumun örf ve adetlerinin üzerinde daha fazla sosyalleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Geleceğin dizayn edilmesi açısından büyük bir yararı olacağına inanıyorum" dedi.

“Gelecek yıl kiraz festivali yapacağız"

Başkan Orhan Çerkez, "Burada herkesin bahçesinde bir kiraz ağacı var. Komşularımızın bahçelerinden toplamış olduğu kirazlar ile burada jüri üyeleri huzurunda, bir yarışma yapacağız. Tabii ödülde vereceğiz. Böyle programlarla geleneğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Festivale katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Çekmeköy bizim canımız, ciğerimiz, komşumuz. Çekmeköy’ün bizim için özel bir yeri var Reşadiye’ye daha evvel gelip gidiyorduk. Reşadiye kirazları ile meşhur bir yer. Her zaman Reşadiye’nin havasından suyundan bizlerde faydalandık. Başkanımıza yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Orhan Başkanımızın yıllardan beri tecrübelerinden bizde faydalanıyoruz. Kendisi çok değerli bir yöneticimiz” dedi.

Reşadiye Mahalle Muhtarı Erkan Akyılmaz, “Reşadiye’nin sembolü haline gelmiş kirazı daha önceki yıllarda yapılan bir festival ile kutlanıyordu. Birkaç yıldan beri buna ara verilmişti. Başkanımız Orhan Çerkez eşliğinde buna tekrar başladık. Festival süresince çeşitli atölyeler de burada eğlenceli gösteriler olacak. Bu değerimizin gençlerimize aktarılması açısından güzel bir etkinlik oldu. Festivalin gerçekleşmesinde bize desteklerini veren Orhan Çerkez Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada unutulmaz anılar biriktireceğimize inanıyorum” dedi.

Kiraz festivaline ailesiyle katılan vatandaşlardan Cansu Güvercin, "Güzel bir anı olarak kalacak. Değişik bir eğlence oldu. İlk defa katılıyoruz. İnsanlarla birlikte vakit geçirmekte güzel oldu" dedi.

Kiraz festivaline katılan Ahmet Çiftçi, "yıllardır duyuyorduk bunu, bu yıl yapılmadı çok mutlu etti. Kalabalığa bakılırsa halk bayağı mutlu olmuş" dedi.