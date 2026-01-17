Ertuğrul Gazi Mahallesi Utku Sokak No:3 adresinde ikamet eden 21 yaşındaki Arzu Söğüt’ten günlerdir haber alınamıyor. %25 engeli bulunan genç kadın, salı günü sabah saat 10.00 civarında, “arkadaşıma kıyafet vereceğim” diyerek evden ayrıldı. O saatten sonra kendisine bir daha ulaşılamadı.

Yapılan incelemelerde Arzu Söğüt’ün 13.01.2025 tarihinde terminalden Mardin istikametine giden bir otobüse bindiği, Gaziantep’te (Antep) indiğinin tespit edildiği öğrenildi. Ancak bu noktadan sonra kendisiyle ilgili herhangi bir iz ya da bilgiye ulaşılamadı.

Ailesi ve yakınları endişe içinde Arzu Söğüt’ten gelecek iyi bir haberi beklerken, yetkililer ve vatandaşlardan destek istendi.

Arzu Söğüt’ü gören, yerini bilen ya da hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların en yakın polis birimine başvurmaları veya ailesiyle iletişime geçmeleri önemle rica ediliyor.

Yetkililer, kamuoyunun duyarlı olmasını ve kayıp haberinin paylaşılmasını istiyor.