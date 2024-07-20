Çekmeköy’de, daha önce benzin istasyonuna dönüştürülmek istenen Zeki Velidi Togan Parkı’nda, alt yapı ve sulama sisteminin de yeteriz olduğu ortaya çıktı.

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda ilçenin öncelikli sorunlarını çözmek için hızla sahaya inen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Nisan Ayı’nda belediye meclisini olağanüstü toplayıp, çocuk parkı ve deprem toplanma alanı üzerine yapılmak istenen benzin istasyonu planını vatandaşın ve mahkemelerin istediği şekilde sonuçlandırmıştı. Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Park’ında revize çalışmaları yapmak isteyen belediye, parkta sulama sistemi ve yetersiz altyapı sorunuyla karşılaştı.

Başkan Çerkez talimat verdi, eksikler giderilmeye başlandı

Mimar Sinan Mahallesi Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı içerisindeki sararmış ve ömrünü tamamlayan yeşil alanın yenileme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri Başkan Orhan Çerkez’in talimatıyla, yetersiz altyapı ve sulama sistemleri için de çalışmalara başladı. 4 bin 200 metrekare alanda bulunan parkta 2 bin 540 metrekare alan yeşil alanın sulanması için İSKİ ile görüşülüp yeni sulama hatları parka entegre ediliyor. Yoğun şekilde devam eden çalışmalar sonrasında park olması gerektiği gibi yeşil bir görüntüye kavuşacak.

Altyapı ve sulama sistemi yok

Başkan Çerkez, "Göreve geldiğimizde Cekmeköy’deki özel alanlara ve parklara büyük hassasiyet göstermemiz gerektiğini biliyorduk. Mimar Sinan Mahallemizde bulunan Zeki Velidi Togan Parkı’nın mahkeme kararlarına rağmen birilerine benzin istasyonu olarak verilmek istenmesi hadisesi seçim öncesi ve sonrasında dikkatimizi çeken en büyük olaydı. Seçim sonrası olağanüstü meclis toplantımızda bu parkın yeniden çocuklara verilmesi için çalışma başlattık. Mahkeme kararlarını bir köşeye koyup, meclisimizde aldığımız kararla bu parkı ranta değil çocuklara kazandırdık. Ancak sonradan gördük ki sadece bu parkımız değil birçok parkımızda bakım için gerekli altyapı ve sulama sistemleri kurulmamış. Ekip arkadaşlarımızla görüşüp gerekli talimatları verdik parkın sulama sistemi ve altyapısı ile ilgili çalışmaları başlattık. En kısa zamanda evlatlarımızın ve komşularımızın sağlıklı nefes alıp yürüyüp oyun oynayabilecekleri bir ortam oluşturulacağız" dedi.