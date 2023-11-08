1960 yılında Ankara’da doğan Celal Abdi Güzer; aydın mimarlardandır. Eğitim hayatında aktif olarak estetik bakış açısına ve tasarım kabiliyetine sahip olan mimar büyük bir kültür merakıyla ilim hayatını sürdürmüştür.

1982 yılında Orta doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümününde okuyan Güzer, hayatının her kademesinde mimarlığı çalışma yaşamanın odak merkezine yerleştirmiştir.

CAG Mimarlık Atölyesinde kurucu mimar olarak görev almış ayrıca akademiysen ve bilim adamı sıfatı ile çalışmalarına son hız devam etmiştir.

Mimarlıkta eleştiri alanında çalışmaları

İlim ve fikir araştırmalarına İngiliz hükümetinden aldığı bursla devam eden mimar, Newcastle pon Tyne üniversitesinde de Mimarlıkta eleştiri alanında bir araştırma çalışmasına da imza atmıştır.

Ayrıca ODTÜ’den doktora derecesini almaya hak kazanarak mesleki kariyerine ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı unvanlarını ekleyerek çalışma hayatını sürdürdü.

Aynı zamanda Güzer; Bina bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Mimarlık Derneği 1927 Genel Sekreterliği, Mimarlar Derneği 927 başkanlığı görevlerinde de yer aldı.

Bu sayede Celal Abdi Güzer; mesleki kariyerinde mimarlık alanını çok daha başarılı bilim mecralarına taşıyarak akademisyen sıfatı ile çalışmalarında başarılı bir ivme yakaladı.