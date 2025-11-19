Genç iletişimcileri sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan 6. Medya Akademisi, bu hafta gazeteci Ersin Çelik’i ağırladı. "Yeni Medya ve İnternet" başlıklı seminerde öğrencilerle bir araya gelen Çelik, gazeteciliğin emek, sabır ve sahada edinilen tecrübeyle şekillendiğini vurgulayarak "Bir günde gazeteci olunmuyor" dedi.

Medya sektöründe yer edinmek isteyen gençlere 6 yıldır kapı aralayan Esenler Medya Akademisi’nde dersler tüm hızıyla devam ediyor. Esenler Belediyesi, İletişim Platformu Derneği ve Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen akademi kapsamında Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı. "Yeni Medya ve İnternet" başlığıyla düzenlenen seminerde gençler, Çelik’e sorularını yönelterek merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakaladı.

Akademi öğrencileriyle sektörde karşılaşıyoruz

Çelik, mutfaktan yetişme bir gazeteci olduğunu söyleyerek, "Ben bu meslekte çıraklıktan yetiştim. Birden fazla meslek büyüğünden öğrendim gazeteciliği. 2007 yılında internet haberciliğine geçiş yaptım. Esenler Medya Akademisi’nde 4. kez gençlerle bir araya geliyorum. Her sene yeni bir öğrenci topluluğuyla karşılaşıyoruz. Hem dersler yapıyoruz, hem muhabbet gelişiyor. Daha sonra da bir yerlerde mutlaka karşılaşıyoruz. Artık sektörde de karşılaşmaya başladık Bu akademiden gazeteciliğe başlayan şu an haber peşinde koşan genç meslektaşlarımız var. Ben çok fazla önemsiyorum. Hem tecrübe aktarımı oluyor, hem yeni arkadaşlarla tanışmak, hem sektöre adım atarken bu işin uzmanlarıyla konuşmak, merak edilenleri sormak bunların hepsi bir süreç. Yani bir günde gazeteci olunmuyor. Buraya gelmekle başlıyor aslında biraz hikaye" dedi.