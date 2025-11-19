22 Temmuz’da Esadiye köyünde Muhammet Z. (49), aracını miras ve alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan kardeşi Hızır Z.’nin (45) evinin önüne kardeşinin aracını çıkaramayacağı şekilde çekti. Ağabey, kardeşine borcunu vermeden aracını çekmeyeceğini söyledi. Zanlı, yaşanan tartışmada kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Yaya olarak kaçan cinayet zanlısı, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede şüpheli hakkında ’kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede iki kardeşin babaları A.Z.’nin 2022 yılında hayatını kaybetmesinin ardından miras nedeniyle tartışmalar yaşandığına yer verildi. Olaydan 3 ay önce de Muhammet Z.’nin kardeşi Hızır Z.’ye saldırdığı iddianamede yer aldı.

İddianamede Muhammet Z.’nin ifadesine de yer verildi. Muhammet Z., olay günü yan yana park ettikleri aracı nedeniyle kardeşinin çıkamadığını, annesiyle birlikte açık olan penceresine gelerek kendisinden aracı çekmesini istediğini, bu arada kardeşinin ruhsatsız tabancayı kendisine doğrulttuğunu, aracına giden kardeşinin kendisini vuracağını düşünerek ateş etmeye başladığını söyledi.