Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Çocuk Üniversitesi’ne yaptığı ziyarette, kullanılmayan makam odalarının halk için değerlendirilmesi yönünde verdiği sözü tutarak başkanlık makamının modern dersliklere dönüştürülmesini sağladı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Çocuk Üniversitesi ziyaretinde eğitim alanlarını incelemiş ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerden talepleri dinlemişti. Bu ziyaret sırasında, açılışından bu yana yalnızca birkaç kez kullanılan lüks başkanlık makamının atıl durumda olduğu Aksoy’a aktarılmıştı.

Belediye tesislerindeki kullanılmayan makam odalarının halkın yararına değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, bu alanın Esenyurtlu vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmet yerlerine dönüştürüleceğine dair söz vermişti. Başkan Vekili, verdiği sözü yerine getirerek makam odasının dönüşüm sürecini başlattı.

Atıl durumdaki başkanlık makamı tamamen yenilenerek modern dersliklere dönüştürüldü ve artık öğrencilerin kullanımına sunuldu. Esenyurt Belediyesi bu adımla, hem kamusal alanların halk için verimli şekilde değerlendirilmesine örnek oluyor hem de çocuklara daha nitelikli bir eğitim ortamı sağlıyor.