Edirne İpsala’da çeltik hasadı için istişare toplantısı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2025 yılı çeltik hasadı değerlendirildi.

İpsala Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen üreticiler, kamu kurumları ve kooperatiflerin bir araya geldiği toplantıda istişare toplantısına İpsala Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Ercan, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Önalan, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Dubacı, Meclis Üyeleri Hülya Akman ve Ümit Sezer’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sulama kooperatifleri, muhtarlar ve çeltik üreticileri katıldı.

İpsala Ticaret Borsası, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür ederek tüm üreticilere bereketli bir çeltik hasadı diledi.