Türk pop müziğinin başarılı ismi Cem Belevi, Cemiyet Gazinosu projesinin merakla beklenen ikinci şarkısı ‘Müptela’ ile bugün dinleyicilerle buluştu.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan, sözü ve müziği Cem Belevi’ye düzenlemesi ise Osman Taşdaş’a ait olan şarkı, 80’lerin arabesk ve nostaljik atmosferini modern bir yaklaşımla harmanlayan ‘Müptela’ dinleyicilere keyifli, enerjik ve akılda kalıcı bir müzik deneyimi sunuyor. Şarkı, hareketli ritmi, çok sesli enstrümantal zenginliği ve melodisiyle dikkat çekiyor. Belevi’nin yeni şarkısı Müptela bugün dinleyicilerle buluşuyor.