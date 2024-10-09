2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı, savcılığın talimatıyla geçen hafta açıldı. Mezardaki kemikler, DNA örnekleri alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bir televizyon programında mezarın açılmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Epözdemir, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarının da benzer nedenlerle açıldığını hatırlatarak, Garipoğlu’nun mezarında kefen bulunmadığını vurguladı. “Özal’ın mezarında kefen vardı; fakat Garipoğlu’nun mezarında ne kefen ne de bir bez parçası mevcut. Bu alan su almayan bir yer ve yağmurdan etkilenmemiş," dedi.