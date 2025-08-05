TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün ortakları arasında yer aldığı FL Ayakkabı Aksesuar Şirketi’nin, 2023 ve 2024 yıllarında vergi dairelerine herhangi bir matrah bildiriminde bulunmadığı tespit edildi. Şirketin bu süre zarfında vergi beyannamesi sunmaması dikkat çekerken, herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğünün de oluşmadığı görüldü.

Ortaklık Yapısında Dikkat Çeken İsimler

27 Şubat 2023’te İstanbul’da kurulan şirketin sermayesi başlangıçta 1 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Ortaklar arasında ayakkabı sektöründe tanınan Alime Kırışık’ın yanı sıra gazeteci Cem Küçük, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, iş insanı Osman Uğurlu ve Murat Sur yer alıyor. 6 Eylül 2023’te ise sermaye 5 milyon 50 bin TL’ye çıkarıldı.

Marka Hazır, Faaliyet Yok

Şirketin, erkek ayakkabısı pazarında “Hocin” markasıyla hem Türkiye’de hem de yurt dışında faaliyet göstermeyi hedeflediği duyurulmuştu. Tanıtım çalışmaları kapsamında kataloglar hazırlanırken, üretimin başlangıç aşamasında doğrudan yapılmayacağı kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Cem Küçük: “Fikir Bizden Çıktı”



Cem Küçük, daha önce yaptığı açıklamada “Fikir benden ve Nejdet Bey’den çıktı. Umarım başarılı olur. E-ticaret üzerinden satış olacak. Üretim ve mağazalaşma da gündemde olabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

2 Ekim 2023’te Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cem Küçük’ün basın kartının iptal edilmesi gerektiğini yazdı. Bildirici, Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne atıfta bulunarak “Gazeteciler şirket kuramaz, ticaret yapamaz. Yeni yönetmelik de medya dışı ticari faaliyeti yasaklıyor.” dedi.