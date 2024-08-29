Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Narin'in bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. İşte olayın güncel durumu ve detayları:

Olayın Güncel Durumu ve Yetkililerin Açıklamaları:

Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın Açıklamaları: Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var, bulacağız," dedi. Kriminal ekiplerin olay yeri incelemesinin tamamlandığını ve toplam 1800 komandonun bölgede arama faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. İhbarların her birinin değerlendirilmekte olduğunu ve çemberin daraldığını ifade etti. Yıldırım, "Derdimiz Narin'imize sağ salim ulaşmak. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum," şeklinde konuştu.



Gazeteci Ferit Demir'in Açıklamaları ve Gelişmeler:

2,5 Saatlik Boşluk: Demir, Narin'in kaybolduğu gün 15.15'te eve döndüğünü ancak ailenin eve girmediğini belirtti. 15.15 ile 17.40 arasında, yani 2.5 saatlik bir boşluk olduğuna dikkat çekti. Narin'in bu süre zarfında dışarıda ne yaptığı, komşuların veya köy halkının ona dair bilgi verip vermediği konusunda belirsizlikler olduğunu ifade etti. Narin’in kaybolduğu gün akşamı 16 yaşlarında bir gencin Narin'i köyün içindeki çeşmenin yanında gördüğünü söylediği, görme zamanının ise 18.40 civarı olduğu aktarıldı.

Kaçırılma İhtimali ve Baskınlar: Demir, ailenin Narin'in birileri tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu belirtti. Özel ekiplerin ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen ekiplerin dün gece birkaç yere ani baskınlar yaptığını, Narin’e dair iz aradığını söyledi. Gelişmelerin bu akşam ve yarın netleşebileceği, jandarmanın önemli bilgilere ulaştığı yönünde duyumlar aldığını ekledi.

Ağabeyin Kolundaki Isırık İzleri: Gözaltına alınan Narin’in ağabeyinin kolundaki diş ve ısırık izlerinin kime ait olduğunun tespit edilmesinin ardından ağabeyin Diyarbakır'a geri getirileceği bildirildi. Ailenin, ağabeyin sinirlendiği zaman kendisini ısırdığı iddialarında bulunduğunu ve adli tıp raporunun Narin’in bulunması konusunda yol gösterici olacağını aktardı.



Narin'in bulunması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Yetkililer delil toplama, ihbarları değerlendirme ve arama faaliyetlerine devam ederken, gazeteci Ferit Demir’in aktardığı bilgiler, olayın çözümüne dair ipuçlarını içerebilir. Narin’in sağ olarak bulunması için umutlar sürüyor ve ilerleyen günlerde daha net gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.