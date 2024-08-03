Tekirdağ’da Çorlu’da cenazeden dönerken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çevre yolu üzeri Çerkezköy sapağı mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.
Ters dönen araçtan yaralı çıkarılan sürücü Ahmet K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha