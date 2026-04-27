Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra hayatını kaybetmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. TGRT Haber’e katılan Güran, Türkiye’yi derinden etkileyen cinayete ilişkin yürütülen soruşturma hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Kızının dosyasının "yerde kaldığını" savunan Güran, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için dosyanın şeffaf bir şekilde yeniden açılması çağrısında bulundu.

"NEVZAT BAHTİYAR KORUNUYOR" İDDİASI

Arif Güran, ilk günden itibaren cinayetin faili olarak gördüğü Nevzat Bahtiyar’ın soruşturma sürecinde kayırıldığını iddia etti. Güran, kendi evinin ve ahırının defalarca aranmasına rağmen, olay yerine çok yakın mesafede bulunan Bahtiyar’ın evinin aranmadığını savundu: "Köyün tamamını aradılar, benim evimi üç defa yerle bir ettiler. Ancak patikaya 10 metre uzaklıktaki o adamın evi aranmadı. İddianamede Güran ailesinin evleri var ama 'hayaletin' evi yok. Bu korunmaktan başka nedir?"

"NEVZAT BAHTİYAR KORUNDU, DELİLLER KARARTILDI"

Cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu savunan baba, soruşturmada büyük ihmaller yapıldığını iddia etti. Nevzat Bahtiyar’ın evinin cinayetten sonra uzun süre aranmadığını, buna karşın kendi evinin defalarca yerle bir edildiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki kritik Mobese ve güvenlik kameralarının "arızalı" veya "kayıt almamış" denilerek dosyaya girmediğini, yediemindeki telefonların ise fabrika ayarlarına döndürülerek delillerin karartıldığını öne sürdüSalim Güran'ın telefonu kollukta Nevzat Bahtiyar'la konuştuğu o ses kaydını kolluk sildi. Emanette olan telefon, kollukta olan telefon, Nevzat Bahtiyar'ın telefonu da Salim Güran'ın telefonu da, kollukta olduğu tarihte fabrika ayarına döndü.

"POLİSLER BU İŞİ YENİDEN ÇÖZSÜN"

Soruşturmanın jandarma yerine, tecrübeli cinayet büro polisleri tarafından en baştan ele alınmasını talep eden Arif Güran, adalete olan inancını korumak istediğini belirtti. Yanlış bir ilik, yanlış bir düğme, yanlış bir soruşturma... 19 gün sonra Nevzat bir polis tarafından tespit edildi. Jandarma ve JASAT tarafından değil. Soruşturmayı polis yönetseydi farklı olurdu. Bugün Narin'in evinin 10 metre ilerisindeki ev iddianamede yok.Arif Güran - Narin Güran'ın babası

Ailesine yönelik sosyal medya üzerinden bir "linç" yürütüldüğünü ve yargılamanın bu baskı altında yapıldığını savunan Güran, "Kim suçluysa biz onu zaten çizeriz ama bu dosya bu haliyle kapatılmamalı" ifadelerini kullandı.