Gerçekleşen toplantıya, Cerrah Emlak, Emirali Grup ve Er Hasanoğulları firmalarının temsilcileri katılım sağladı. Kulübün hedefleri ve projelerinin değerlendirildiği toplantıda, sponsorların desteklerinin yalnızca sportif başarılar için değil, gençlere örnek teşkil eden sosyal projeler açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Cerrahspor Kulübü Yönetimi açıklamasında " Cerrahspor olarak, sponsorlarımızın katkılarıyla birlikte hem sporda hem de topluma katkı sunan projelerde yol almaya devam edeceğiz. Kulübümüze verdikleri desteklerden ötürü Cerrah Emlak, Emirali Grup ve Er Hasanoğulları’na bir kez daha teşekkür ederiz. Birlikte büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.