ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ana muhalefetin kullandığı dilin demokratik siyasetten uzak, vesayetçi geleneğin bir yansıması olduğunu ifade ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hükümeti 'cunta' olarak nitelendirilmesini eleştirdi.

Yılmaz, bu üslubun AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağıladığını ve siyasi nezaketten yoksun olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gerginlik ve kutuplaşma hedefleyen bu muhalefet dilinin ülkeye ve demokrasiye zarar vereceğini savundu.

Halkın, bu sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzına sandıklarda gerekli cevabı vereceğini dile getiren Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik çirkin üslubu da eleştirdi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1908852717629419948

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu yaklaşımın ekonomik istikrarı bozmayı ve halkın refahını zedelemeyi amaçladığını belirterek, sorumlu bir muhalefetin, ekonomiyi baltalamak yerine yapıcı eleştirilerle 85 milyonun refahına katkı sağlaması gerektiğini kaydetti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, demokrasi, kalkınma, terörle mücadele, etkin dış politika ve ekonomik program hedeflerinde kararlılıkla ilerleyeceklerini, halkın refahı için çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.