Cevizli havuçlu salata Malzemeleri:

4-5 tane havuç

3-4 diş sarımsak ve

1,5-2 bardak süzme yoğurt

1 kase kadar çekilmiş ceviz

2 kaşık zeytinyağı ile

Karabiber, pulbiber ve nane, tuz

Hazırlanışı:

Öncelikle havuçları temizleyip rendeleyin. Daha sonra zeytinyağında havuçları kızartın. Ardından kavrulma işlemi tamamlandığında ceviz içini de ekleyip ve soğuması için bekleyin. Bu esnada süzme yoğurdunu ezilmiş sarımsaklar ile birlikte iyice çırpın. Soğuyan havuç kızartmamız ile süzme yoğurtlu karışımı iyice harmanlayın. Sonra üzerine karabiber ile pul biber ve dilediğiniz baharatları serpin bir çok sofrayı renk katacak lezzetli bir salata tarifidir.