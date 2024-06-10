Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği ve sıfır atık alanında yürüttüğü projelerini tanıttığı ÇEVREFEST’teki stant, festival boyunca en fazla ilgi gören bölüm oldu. Büyükşehir standını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Refik Tuzcuoğlu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ÇEVREFEST etkinliğinde kapsamlı bir stant kurdu. Festivalin tam kalbinde Sakarya’nın zenginlikleri, Büyükşehir Belediyesi’nin “sıfır atık” ve “iklim değişikliğiyle mücadele” konulu projeleri, çevre bilincinin oluşması adına yaptığı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve geri dönüşüm çalışmaları anlatıldı. ÇEVREFEST’in en ilgi gören bölümü de Sakarya standı oldu. Büyükşehir’in uzman kadrosu, Türkiye genelinden yüzlerce yerel yönetici, önemli şirketlerin temsilcileri ve vatandaşlara Sakarya’nın örnek çalışmalarını gösterdi.

Festivalin devam ettiği 4 gün boyunca binlerce kişi yeşili, mavisi, su kaynakları ve doğasıyla öne çıkan Sakarya’yı tanıdı. Festivali ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir standını da ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden isimler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Refik Tuzcuoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş ve bakanlık bürokratları da yer aldı.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar, Bakan Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürlerden övgü aldı, yerel yönetimlere ise önemli bir örnek olarak gösterildi. Yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak ‘sıfır atık’ sloganıyla yürüttüğümüz projeler ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığımız adımlarla çevremizi ve doğamızı daha güzel bir geleceğe taşımak için gayretle çalışıyoruz. Ürettiğimiz projelerin ÇEVREFEST’te gördüğü yoğun ilgi ve aldığı övgüler karşısında minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Daha yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.