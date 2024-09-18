Ataşehir Belediyesi ve Let’s Do It Türkiye, Dünya Temizlik Günü’nde “Temiz Bir Çevre, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Harekete Geçiyoruz” sloganıyla etkinlik düzenleyecek. Ataşehir’de bir araya gelecek olan çevreseverler; etkinlik kapsamında doğaya atılan atıkları toplayıp onları sergileyecek ve duyarsız insanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini gözler önüne serecekler.

“Daha yeşil bir Ataşehir” için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ataşehir Belediyesi, doğaya sahip çıkmaya ve toplum bilincini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü’nde, çevre hassasiyetini artıracak ve temizlik eylemlerine destek olmayı özendirecek etkinlikler düzenleniyor.

Kayışdağı Mahallesi’nde yapılacak

Bu yıl Ataşehir Belediyesi ve Let’s Do It Türkiye iş birliğiyle, “Temiz Bir Çevre, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Harekete Geçiyoruz” sloganıyla hazırlanan etkinlik, 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da Kayışdağı Mahallesi Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak. Ataşehir’de bir araya gelen çevreseverler; doğaya atılan atıkları toplayacak, onları sergileyecek ve duyarsız insanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini gözler önüne serecekler.

Plastik şişe ve bardak kullanılmayacak

Doğaya büyük zararlar veren plastik atık sorununa dikkat çekilmesi için de etkinlik esnasında plastik şişe ve bardak kullanılmayacak, çevreseverler etkinliğe termos ve matara gibi yeniden kullanılabilir ürünlerle katılacaklar. Ataşehir Belediyesi, çevreye sahip çıkmak için harekete geçmek isteyen tüm vatandaşları “Temiz Bir Çevre, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Harekete Geçiyoruz” sloganıyla hazırlanan etkinliğe davet ediyor.