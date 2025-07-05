Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde çevreyi kirleten kişilere ceza işlemi uyguladı.

İstasyon Mahallesi Karasu mevkisinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol kenarına atılmış plastik kasa tespitinde bulundu. Yapılan denetim hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla incelemelerini sürdürdüklerini belirterek, ‘’Zabıta Müdürlüğü olarak şehrin dört bir köşesinde birçok başlıkta kontroller gerçekleştiriyoruz. İncelemelerimiz kapsamında ilimiz İstasyon Mahallesi karasu mevkisinde yol kenarına bırakılmış plastik kasa tespitinde bulunduk. Gerekli uyarı ve bilgilendirmeler sonrasına çevrenin kirletilmesi nedeniyle ceza işlemi uygulandı. Vatandaşlarımızın bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve doğaya zarar verenleri, Alo 153 Zabıta Müdürlüğü telefonlarımız ile ilgili diğer birimlere haber vermeleri çok önemli olacaktır. Zabıta Müdürlüğü olarak ilimizde hiçbir uygunsuz ve olumsuz durumun oluşmamasını sağlayacağız’’ ifadelerini kullandı.