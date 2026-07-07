İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 39’uncusunu düzenleyeceği Uluslararası Kültür Sanat Festivali için geri sayım başladı. 13-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festival öncesi Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Meclis Üyeleri ve Dernek yöneticileri ile birlikte basın açıklaması düzenledi. Festivale dair tüm detayları paylaşan Başkan Taban, ilçe halkını programlara davet etti.

FESTİVAL COŞKUSU 7 GÜN 7 GECE SÜRECEK

Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin bu yıl 13-19 Temmuz tarihleri arasında 7 gün 7 gece boyunca büyük bir coşkuyla gerçekleşeceğini ifade eden Taban, açıklamasında şöyle konuştu: “1988 yılından bu yana düzenleniyor bu festival. Şehrimizin ruhunu yansıtan, dostluğu, dayanışmayı ve kültürel zenginliği sahneye taşıyan bir gelenek haline dönüştü. Her yıl binlerce insanı bir araya getiren Uluslararası Kültür Sanat Festivalimiz, bu yıl da 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımıza hitap edecek.”

10 ÜLKEDEN 260 DANSÇI KATILACAK

“Festivalimiz 13 Temmuz Pazartesi günü 19.00’da İnegöl AVM’den Kültürparka kadar sürecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Misafir ekiplerimiz, delegasyonlarımız, bizlerle birlikte kalabalık şekilde bu korteji gerçekleştireceğiz. 10 farklı ülkeden halk dansları ekipleri şehrimize misafir olacak. Bosna Hersek, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya, Mısır ve Senegal’den gelen toplam 260 kişilik halk dansları ekiplerini İnegöl’de ağırlayacağız. Bu ekipler hem gala gecesinde mini birer gösteri sunacak hem dış park gösterileri kapsamında şehrimizin farklı noktalarında gösteriler yapacak. 18 Temmuz’da da Amfi Tiyatro’da 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması’nda performans sergileyecekler. Kültürleriyle bizleri selamlayacak olan misafir ülke ekipleri arasında yapılacak Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasında jüri üyeliğini ise ülkemizden ve yurt dışından halk dansları uzmanları yapacak. Yarışma kapsamında ödüller de vereceğiz. 1’inci olan ülkeye 100.000 TL, 2’nci olan ülkeye 75.000 TL, 3’üncü olan ülkeye 50.000 TL ve mansiyon ödülü alan ülkeye de 25.000 TL ödül verilecek.”

22 YEREL DERNEK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK

“Festivalimizde 22 hemşeri derneğimiz de aktif şekilde yer alacak. Derneklerimiz kuracakları çadırlarla kültürel zenginliğimizi yansıtacak. Şehrimize kültürel zenginlik katan, örf ve ananelerini yansıtan sunumlar gerçekleştirecekler. 11 hemşeri derneğimiz ayrıca halk dansları ekipleriyle de festivalde yer alacak. Yerel dernek ekiplerimize de festival kapsamında ekip başına 20 bin TL gibi bir desteğimiz olacak.”

6 NOKTADA DIŞ PARK GÖSTERİLERİ OLACAK

“Dış park gösterileriyle festival coşkusunu tüm şehre yaymak istiyoruz. 14 Temmuz Salı günü; Kurşunlu Meydan, Yenice Göleti ve Cerrah Parkında, 18 Temmuz Cumartesi günü ise İnegöl AVM, Heykel Meydanı ve Alanyurt bölgesinde misafir halk dansları ekiplerimizin katılımıyla dış park gösterileri yapılacak.”

GRUP İMERA KONSERİ YAPILACAK

“17 Temmuz Cuma akşamı Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Grup İmera konserimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz, güzel bir konser olacak.”

65 STANT KURULACAK

“Kültürparkta yerel dernek çadırlarının yanı sıra 65 stant daha kurulacak. Bu stantlar da festival alanında ziyaretçilere alışveriş, tanıtım ve sanat alanlarında hizmet sunacak. Gastro İnegöl, İNESMEK, İHH, ANDA, İNDAK, Kızılay gibi kuruluşlar da bu stantlarla festivalimizde yerlerini almış olacak. Yine Emniyet ve Jandarmamızın da stantlarda yer almasını planlıyoruz.”

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLANACAK

“Festival tarihlerimiz içerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlikte Günü de var. 15 Temmuz’da bu minvalde tam gün yapılacak etkinliklerimiz var. Saat 12.00’da Şehitlik ziyareti ile başlayacak anma programlarımız kapsamında öğle namazında İshakpaşa Cami’nde Kuran’ı Kerim Tilavetleriyle dualar edilecek. 20.30’da Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanımızda bulunan sergi salonunda fotoğraf sergisi ile devam edecek. Saat 21.00 itibariyle de Heykel Meydanında programlarımız olacak. 22.30’da burada Azerin konseri gerçekleştirilecek.”

SPONSORLARA VE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

“Bu organizasyonun arka planında çok ciddi bir emek ve gayret var. Sadece kurumumuz olarak değil, adeta şehir olarak bu süreci yönetiyoruz. Yurt dışından gelen misafir ekiplerimizin ağırlanmasından planlamaya kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu işin arkasında büyük bir ekibiz; Başkan Yardımcılarımız, Kültür Komisyonu başta olmak üzere Meclis Üyelerimiz, Daire Müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, Hemşeri derneklerimiz, gönüllülerimiz ve tabi sponsor firmalarımız… Sponsor firmalarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere sponsor firmalarımızı da zikretmek istiyorum; Oylat Kaplıcaları, Serra Sünger, İnegöl AVM, Sancrea, İMOTİM Mobilya AVM, Ticaret ve Sanayi Odası, Çilek Mobilya, Freşa İçecek, CP Yem, Weltew Home, Burcam, Helvacı Ali, Cihangir Hastanesi ve Kınık firması. Kendilerine katkı ve desteklerinden dolayı şehrimiz ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 13-19 Temmuz tarihleri arasında tüm halkımızı programlarımıza davet ediyorum.”