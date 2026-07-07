Bosna Hersek kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan pita, 12 Temmuz Pazar günü Tuzla Mahallesi'nde düzenlenecek festivalde ikram edilecek.

Her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen festival, bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Saat 13.00'te başlayacak organizasyonda, sevilen sanatçı Rumeli Ayhan sahne alırken, Bosna Hersek KUD Ilijaš Folklor Ekibi de geleneksel gösterileriyle festivale renk katacak. Program kapsamında ayrıca piyanist Melih de müzik dinletisi sunacak.

İNBOSDER tarafından yapılan davette, "Gelin, pitanı al" sloganıyla tüm vatandaşlar festivale davet edildi. Dernek yetkilileri, Bosna Hersek kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan festivalin, dostluk ve kardeşlik ortamında gerçekleşeceğini belirterek tüm İnegöllüleri Tuzla Mahallesi'ndeki etkinliğe katılmaya çağırdı.

25. Geleneksel Pita Festivali, 12 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te Tuzla Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.