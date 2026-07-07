Başvuruyu değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye’nin köklü hazır giyim üreticileri arasında yer alan Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, finansal yapısını yeniden düzenlemek amacıyla mahkemeye başvurdu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, sunulan belgeleri değerlendirerek şirkete 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici konkordato mühleti tanıdı.

Mahkeme, konkordato sürecinin takibi için serbest muhasebeci mali müşavir Dilek Turan Ertaşkın ile hukukçu Yaşar Can Göksoy’u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek. Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Eylül 2026’de görülecek.

Yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan şirketin, geçici mühlet sürecinde üretim faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor. Erkek ceket ve pantolon üretimi yapan Sir Hazır Giyim, Gaziemir’deki yaklaşık 9 bin metrekarelik tesisinde çalışmalarını sürdürüyor.

1967 yılında İzmir’de küçük bir terzi atölyesi olarak kurulan şirket, yıllar içinde Türkiye’nin dikkat çeken hazır giyim üreticilerinden biri haline geldi. İş insanı Birsen Bal’a ait olan şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Duran yönetiminde faaliyet gösteriyor.

Sir Hazır Giyim, Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax ve s.Oliver gibi yabancı markaların yanı sıra Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark gibi yerli markalar için de üretim gerçekleştiriyor. Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan şirket, 2024 yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde gümüş ödüle layık görülmüştü.

Konkordato başvurusunun yalnızca Sir Hazır Giyim’i değil, aynı grup bünyesinde faaliyet gösteren Kostüm Giyim’i de kapsadığı öğrenildi.

Daha önce 2018 yılında da ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirket, o dönem mali yapısını yeniden düzenleyerek faaliyetlerine devam etmişti. Artan üretim maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan sorunlar ve küresel talepteki yavaşlama nedeniyle yeniden konkordato korumasına başvuran şirketin, bu süreçte üretimini sürdürerek mali yapısını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.