Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Ahmet U.'yu düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ