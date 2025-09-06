2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç ile karşı karşıya geldi. A Grubu’nu lider tamamlayan milliler, B Grubu’nun dördüncüsü İsveç’i Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan maçta 85-79 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Çeyrek Final Maçı 9 Eylül'de

Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.

A Milli Takım Çeyrek Finalde

Dördüncü ve son çeyrekte İsveç, pota altından bulduğu basketlerle toparlandı. İsveç, Hakanson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle 34. dakikada beraberliği yakaladı: 69-69. Müsabakanın kalan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerin kaydedildiği bu bölümü daha iyi oynayan, Cedi Osman ve Alperen Şengün ile kritik sayılar bulan Türkiye, mücadeleyi 85-79 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.