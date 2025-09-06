Ligin ilk haftasında oynadığı iyi futbola rağmen Batman Petrol’e deplasmanda 2-1 kaybeden, 2. haftada ise kendi sahasında Karacabey Belediyespor’u 2-1’le geçen İnegölspor’da moraller yerinde. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupasında Çanakkale temsilcisi Ezinespor’u 2-0 yenerek saf dışı bırakan Bordo Beyazlılar gözünü yeniden lige çevirdi.

İsmail Güldüren’in talebeleri Karaman FK deplasmanına 3 puan için gitti. Teknik Patron Güldüren’in kazanma alışkanlığını yakalayan takımın performansından oldukça mutlu gözlemlenirken, oyuncularını da bu yönde motive ettiği öğrenildi.

KARAMAN FK NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon ligde 2 maça çıkan Karaman FK, ilk haftada kendi sahasında Bucaspor1928 ile 3-3 berabere kalırken, 2. Hafta maçında deplasmanda Kepezspor ile golsüz berabere kaldı. 2 maçta 2 puan toplayan ekip, 25,4 yaş ortalaması ile grubun en genç ekiplerinden biri olarak göze çarpıyor. Kendi sahasında daha kompakt ve açık futbol sergileyen ekip, bu nedenle defans bloğunda ciddi açıklar veriyor.

Karaman FK, sahasında konuk edeceği İnegölspor’u yenerek sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Hafta mücadelesinde Karaman FK-İnegölspor arasında ki mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Yeni Karaman Stadyumunda oynanacak.